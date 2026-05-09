La parata del 9 maggio, tradizionale celebrazione della vittoria nella Grande Guerra Patriottica, si è svolta quest’anno con un’atmosfera più contenuta rispetto al passato. La cerimonia, che si tiene ogni anno a Mosca per commemorare la resa delle truppe tedesche all’Armata Rossa nel 1945, si è svolta con segni di indebolimento del tono ufficiale e una presenza più ridotta rispetto alle edizioni precedenti.

La tradizionale parata della vittoria nella Grande Guerra Patriotica che si tiene ogni anno a Mosca il 9 maggio – giorno in cui le truppe tedesche di Berlino si erano arrese all’Armata Rossa nel 1945 – si è svolta in un tono minore. Esso solleva vari interrogativi sulle sue ragioni. In primo luogo, la stessa dirigenza russa aveva invitato la popolazione a non partecipare per timore di attacchi di drones ucraini. Inoltre, il Cremlino non ha previsto la partecipazione alla sfilata dei mezzi più moderni corrazzati e aerei dell’esercito russo. Tale fatto era abituale, in quanto la parata, oltre che celebrativa di una grande vittoria del popolo russo, voleva dimostrare al mondo la potenza militare della Russia, soprattutto da quando Putin nel 2000 è asceso al potere.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Parata del 9 maggio in tono minore. I segnali di debolezza del Cremlino visti da Jean

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