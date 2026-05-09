Il 15 agosto 1993, la cantante italiana è stata coinvolta in un grave incidente stradale mentre percorreva l’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Durante l’incidente ha riportato ferite alla faccia, descritte come una sensazione di apertura simile a quella dell’acqua che scorre sul viso sotto la doccia. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i media e i fan, considerando la notorietà dell’artista.

Il 15 agosto 1993, Paola Turci è rimasta vittima di un terribile incidente stradale sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Viaggiando verso un concerto, la sua auto si è cappottata, causandole gravi ferite al volto e la perdita parziale della vista da un occhio. Ha subito 13 operazioni. Paola Turci ricostruisce la dinamica dell’incidente, ripercorrendo i ricordi di quei momenti fatali: “Quel giorno avevo chiamato tutti. Ero al telefono ma si staccava spesso – spiega di fronte alle telecamere della trasmissione di Canale 5- Ho guardato un istante la spina del telefono. Il mio driver ha urlato: attenta! Ho visto il guardrail che stavo per sfiorare, ho sterzato, ho visto un fosso.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paola Turci e il brutto incidente: “Ho sentito tutta la faccia aperta, come quando l’acqua batte sul viso sotto la doccia”

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Sposare Paola Turci è stato uno SBAGLIO [La Verità] - con Francesca Pascale

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