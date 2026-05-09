Palermo tra bellezza e contraddizioni | il centro si riempie di turisti ma resta la sfida della valorizzazione urbana

Da palermotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro di Palermo si respira un'aria vivace, con strade affollate da turisti, scolaresche e visitatori provenienti da diverse regioni italiane e paesi europei. La città si presenta ricca di colori e movimento, mentre si affrontano ancora le difficoltà legate alla valorizzazione e alla tutela degli spazi urbani. La presenza di visitatori testimonia l’interesse verso il centro storico, che continua a essere cuore pulsante della città.

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Una città viva, colorata, attraversata da turisti, scolaresche e visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa. Palermo, in questi primi giorni di maggio, si mostra nel suo volto più luminoso: il sole pieno, le temperature primaverili e il profumo che arriva dai mercati storici e dalle.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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