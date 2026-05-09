Palazzo Nodari apre le porte al nuovo centro per l' impiego

Il centro per l'impiego di Camposampiero ha trasferito la propria sede in un edificio situato in una posizione centrale. La nuova struttura è moderna e progettata per facilitare l'accesso e l'accoglienza degli utenti che cercano un impiego. L'inaugurazione si è svolta presso Palazzo Nodari, che ha aperto le porte al nuovo centro. La modifica interessa le modalità di accesso ai servizi offerti dalla struttura.

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Il centro per l’impiego di Camposampiero trova una nuova sede, centrale, moderna e funzionale all’accoglienza degli utenti in cerca di lavoro. Questa mattina 9 maggio a palazzo Nodari il taglio del nastro dei nuovi uffici, a conclusione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Apre le porte il nuovo centro per l'impiego: a Lugo locali più ampi e ristrutturatiMercoledì 6 maggio, alle 11, viene inaugurata la nuova sede del Centro per l'impiego di Lugo, in piazzale Carducci. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Commissione sul minorile; Meis e Avis Rovigo, nasce un’alleanza tra cultura e solidarietà; Inside You apre le porte all’esplorazione del corpo umano; Sottopasso chiuso per le infiltrazioni: Realizzato su un paleoalveo, in sostanza c'è quasi un fiume sotterraneo al di sotto.