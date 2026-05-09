Pagine d’aMare a Pisa | il mare diventa anima nei premiati del concorso

A Pisa si sono svolti i riconoscimenti del concorso “Pagine d’aMare”, che premia le opere letterarie incentrate sul mare. La manifestazione ha visto la partecipazione di autori provenienti da varie regioni italiane, con testi che esplorano il rapporto tra la cultura e il mare. Durante l’evento sono stati premiati i migliori scritti, evidenziando come la letteratura possa rendere il mare protagonista di narrazioni e riflessioni.

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? Domande chiave Come può la letteratura trasformare il mare da semplice sfondo turistico?. Perché gli italiani si considerano un popolo di pianura nonostante il Mediterraneo?. Chi sono gli autori che hanno vinto il premio a Pisa?. Cosa rischia l'Italia se continua a guardare il mare solo come turista?.? In Breve Giuria presieduta da Sveva Sagramola con i giudici Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi.. Lucio Bellomo vince la sezione Narrativa con il volume intitolato 33 Isole.. Giorgia Bollati e Marta Musso premiate per la saggistica con I vagabondi del mare.. Menzioni speciali a Massimo Gregori Grgi?, Ilaria Potenza, Carlotta Santolini, Marilena Maffei e Leonardo D’Imporzano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pagine d’aMare a Pisa: il mare diventa anima nei premiati del concorso ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pisa 2026: Pagine d’aMare unisce cultura, mare ed economiaLa città di Pisa si prepara ad accogliere, il venerdì 8 maggio 2026, la terza edizione della rassegna letteraria Pagine d’aMare, un evento che pone... Leggi anche: Musumeci: "Con 'Pagine d'aMare' Governo promuove cultura del mare" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 'Pagine d'aMare', a Pisa la cerimonia di premiazione; Pagine d’aMare, a Pisa la cerimonia di premiazione; La premiazione di Pagine d'amare, la rassegna letteraria dedicata al mare. La diretta video; Pagine d'aMare 2026, annunciati i vincitori: Bellomo per la Narrativa, la coppia Bollati-Musso per la Saggistica. Il ministro Musumeci a 'Pagine d'aMare': «L'economia blu consentirà alle regioni italiane più in ritardo di potersi sviluppare»A Pisa la cerimonia di premiazione della terza edizione di 'Pagine d'aMare', il premio letterario promosso dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare ... video.corriere.it 'Pagine d'aMare', a Pisa la cerimonia di premiazioneRoma, 8 mag. (Adnkronos) - Si è svolta oggi, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti a Pisa, la cerimonia di premiazione della III edizione ... iltempo.it A Pisa la premiazione di 'Pagine d'aMare' . x.com Il Garibaldi, il roadbook ufficiale del Giro, è ora online. 437 pagine per scoprire di più sulle tappe e sulla logistica del Giro reddit