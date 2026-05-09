Pagelle Lecce Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo
Nella partita valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, il primo tempo tra Lecce e Juventus si è concluso con alcuni protagonisti che si sono distinti e altri che hanno faticato. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando le prestazioni migliori e quelle peggiori finora. La cronaca e i giudizi sui singoli sono stati raccolti, offrendo un quadro chiaro di quanto accaduto sul campo nelle prime 45 minuti.
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