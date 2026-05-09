Pagelle Lecce Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Nella partita valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, il primo tempo tra Lecce e Juventus si è concluso con alcuni protagonisti che si sono distinti e altri che hanno faticato. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando le prestazioni migliori e quelle peggiori finora. La cronaca e i giudizi sui singoli sono stati raccolti, offrendo un quadro chiaro di quanto accaduto sul campo nelle prime 45 minuti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Kostic, sarà addio con la Juve in estate? C’è un motivo che apre alla separazione Calciomercato Juve: le ultime novità sul futuro di Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Cosa filtra Koopmeiners, oltre l’ultima spiaggia c’è il Via del Mare: titolare con il Lecce per cambiare (almeno) il finale? Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Canzi: «Inter di altissimo livello.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Lecce Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Pagelle Juventus-Lecce #pagelle #juventus #lecce #seriea Notizie correlate Pagelle Juve Galatasaray: TOP E FLOP dopo il primo tempoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Pagelle Juve Como: TOP E FLOP dopo il primo tempoMcKennie Juve, Comolli è inflessibile sull’ingaggio: rinnovo a rischio per il texano? Ultime Di Gregorio, retroscena dalla Continassa: qualcuno... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Pagelle Juventus-Verona: Vlahovic un solo tempo ma decisivo, Bremer commette un errore imperdonabile; Pagelle Juve-Verona, tutti i voti: Bremer sbaglia, David anonimo; Juventus-Verona 1-1: le pagelle dei bianconeri; Pagelle Juventus-Verona, i voti dei Bianconeri! Si salvano in pochi. Le Pagelle Piccanti di Foggia - Salernitana 1-3 reddit