Pagelle Lecce Juve | i voti ai protagonisti del match
Nella 36ª giornata di Serie A, si sono affrontate le squadre del Lecce e della Juventus. Dopo il fischio finale, sono stati stilati i voti e i giudizi ai giocatori che sono scesi in campo, analizzando le loro prestazioni durante la partita. Questo resoconto offre una panoramica dettagliata sui protagonisti di questa sfida, evidenziando i punti di forza e le eventuali lacune emerse nel corso del match.
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PAGELLE JUVENTUS LECCE 1-1 | 2 PUNTI LASCIATI PER STRADA
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