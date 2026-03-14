Pagelle Udinese Juve | i voti ai protagonisti del match

Nella 29ª giornata di Serie A 202526, si sono affrontate Udinese e Juventus. La partita ha visto protagonisti i giocatori di entrambe le squadre, con voti e giudizi assegnati ai principali partecipanti del match. Le pagelle sono state stilate da Marco Baridon e coprono le prestazioni dei calciatori in campo durante l’incontro.

Alisson Juve, si complica la trattativa per il portiere? Il Liverpool ha preso una decisione importante. Tutti i dettagli Calciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto. I due scenari Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime Mercato Juve, Spalletti chiaro con la dirigenza: ok il rinnovo, ma si aspetta questi colpi in estate. Il piano del mister Carnesecchi Juventus, continua il momento no dell’obiettivo bianconero: dopo i 6 gol presi dal Bayern Monaco, errore fatale contro l’Inter! Cosa è successo Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della trasferta di Forlì: «I punti iniziano ad avere un certo tipo di peso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Udinese Juve: i voti ai protagonisti del match Articoli correlati Pagelle Pisa Juve: i voti ai protagonisti del matchKalulu 7 – Deve tappare diversi buchi lasciati da Cambiaso in copertura, costretto così agli straordinari. Pagelle Parma Juve: i voti ai protagonisti del matchBoga Juve, ora è anche ufficiale: l’esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. UDINESE MILAN 0-3 !! SUPERMILAN !! HIGHLIGHTS Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pagelle Udinese Juve Temi più discussi: Macca cuore e grinta, Licina e Puczka qualità Juve, Deme sprecone: Next Gen-Vis Pesaro, le pagelle; Udinese-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Atalanta-Udinese 2-2, le pagelle: Scamacca (7,5) doppietta che non basta, Davis (7) gol di classe, Zalewski (6) entra e incide; Le pagelle di Juventus-Pisa: Yildiz illumina, David resta nel tunnel, Moreo ci prova. Diretta | Udinese Juventus (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Conceiçao! (Serie A, 14 marzo 2026)Serie A, Diretta Udinese Juventus, streaming video tv: partita delicata per i bianconeri ospiti, in corsa per un posto in Champions League (14 marzo 2026) ... ilsussidiario.net Le probabili formazioni di Udinese-Juventus (Serie A)Le possibili scelte di formazione di Runjaic e Spalletti per Udinese-Juve, ventinovesima giornata di Serie A. msn.com Questa sera #UdineseJuve #Spalletti orientato a confermare il 4–2-3-1 come modulo di riferimento ma con qualche modifica: spazio a #Boga dal primo minuto e #Yildiz impiegato come falso nove L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TRO - facebook.com facebook