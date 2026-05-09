Cesena Juve Primavera 0-0 LIVE | squadre a riposo dopo una prima frazione scarsa di emozioni
Nella partita tra Cesena e Juventus Primavera, le squadre sono rimaste ferme sul punteggio di 0-0 dopo la prima metà. La gara, valida per la 37ª giornata del campionato 202526, si è svolta con poche azioni significative e pochi momenti di emozione. La cronaca segnala che nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete nei primi 45 minuti.
di Luca Fioretti Cesena Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta oggi il Cesena in trasferta nel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato Primavera 1. Cesena Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. DUPLICE FISCHIO – TERMINA QUI LA PRIMA FRAZIONE 45? Recupero – Due miniti di recupero 43? Conclusione Elimoghale – Ci prova dalla distanza con una bella conclusione su cui si allunga Fontana 38? Tiro Vallana – Prova a scuotere la Juve con un tiro dalla distanza, palla alta 30? Galvagno sbilanciato – Grande rischio...🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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