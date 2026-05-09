Cesena Juve Primavera 0-0 LIVE | squadre a riposo dopo una prima frazione scarsa di emozioni

Nella partita tra Cesena e Juventus Primavera, le squadre sono rimaste ferme sul punteggio di 0-0 dopo la prima metà. La gara, valida per la 37ª giornata del campionato 202526, si è svolta con poche azioni significative e pochi momenti di emozione. La cronaca segnala che nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete nei primi 45 minuti.

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