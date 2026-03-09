Paramount+ ha pubblicato il primo teaser ufficiale della quarta stagione di FROM, la serie sci-fi horror nota per la sua atmosfera opprimente e i misteri soprannaturali. Il video, diffuso nelle ultime ore, anticipa il ritorno degli episodi, mantenendo alta l’attenzione dei fan già affezionati alla narrazione. La stagione promette di approfondire le tensioni e i nuovi enigmi che caratterizzano la serie.

L’attesa dei fan sta per concludersi. Paramount+ ha diffuso nelle ultime ore il primo teaser ufficiale della quarta stagione di FROM, la serie che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua atmosfera claustrofobica e ai continui enigmi soprannaturali. Il nuovo capitolo della saga, annunciato lo scorso anno, farà il suo debutto su Paramount+ in Italia il prossimo lunedì 20 aprile. Ideata da John Griffin e prodotta da nomi di culto come Jeff Pinkner e Jack Bender (Lost), la serie prosegue il racconto degli abitanti intrappolati in una città da cui non sembra esserci via d’uscita. In questa quarta stagione, la narrazione spinge il cast corale — capitanato da Harold Perrineau — verso confini ancora più estremi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - FROM 4: il primo teaser svela l’oscuro ritorno della serie sci-fi horror

