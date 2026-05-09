L'oroscopo del weekend del 9 e 10 maggio 2026 segnala due giorni caratterizzati da un ritmo variabile. Il weekend coincide con l’Ultimo Quarto di Luna e la Festa della Mamma, eventi che influenzano le energie di diversi segni zodiacali. Le previsioni indicano momenti di maggior attività e altri di rilassamento, con attenzione particolare alle relazioni e alla comunicazione tra le persone. La posizione degli astri suggerisce cambiamenti nelle emozioni e nelle priorità di molti individui.

L'oroscopo del weekend di oggi e domani, 9 e 10 maggio 2026, accompagna due giornate di ritmo diverso: questa sera, alle 23:10, l'Ultimo Quarto di Luna in Acquario chiude un piccolo ciclo dopo settimane intense; domani, Festa della Mamma, la Luna entra in Pesci e regala una giornata di affetti pieni, prima della settimana del Cazimi e della Luna Nuova in Toro. A cura di Eryx Aggiornato il 9 maggio 2026 Weekend di ritmo morbido e di atmosfera raccolta. La giornata di oggi, sabato 9 maggio, si chiude piano: in serata, alle 23:10, l'Ultimo Quarto di Luna in Acquario chiede di lasciare andare qualcosa di vecchio prima della Luna Nuova della prossima settimana.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo del weekend, 9 e 10 maggio 2026: tra l'Ultimo Quarto e la Festa della Mamma

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Oroscopo del prossimo weekend, 9 e 10 maggio 2026: la Festa della Mamma e l'Ultimo Quarto in AcquarioL'oroscopo del prossimo weekend, 9 e 10 maggio 2026, accompagna due giorni di calma raccolta: sabato sera l'Ultimo Quarto di Luna in Acquario chiude...

Oroscopo del prossimo weekend, 9-10 maggio 2026: Festa della Mamma con la Luna in PesciL'oroscopo del prossimo weekend, 9 e 10 maggio 2026, accompagna due giorni di calma raccolta: sabato sera, alle 23:10, l'Ultimo Quarto di Luna in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Oroscopo, le previsioni del weekend 9 e 10 maggio: energie vivaci con la Venere in Gemelli; Paolo Fox, oroscopo weekend 9 e 10 maggio: Leone in difficoltà, Gemelli in risalita, Capricorno al top. Classifica con top e flop; Oroscopo, i segni più fortunati del weekend. Le previsioni di Paolo Fox; Nuovo weekend di maggio, l’oroscopo di sabato 9 maggio segno per segno.

Paolo Fox, oroscopo weekend 9 e 10 maggio: Leone in difficoltà, Gemelli in risalita, Capricorno al topOroscopo di Paolo Fox del fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026. L'astrologo legge le stelle e rivela ai I Fatti Vostri come sarà il weekend per i 12 segni zodiacali. ilmattino.it

Oroscopo del prossimo weekend, 9-10 maggio 2026: Festa della mamma con la luna in PesciOroscopo del weekend 9 e 10 maggio 2026: l'Ultimo Quarto in Acquario di sabato sera e la Luna in Pesci della Festa della Mamma. I tre segni più favoriti. msn.com

#Oroscopo del fine settimana, ecco i segni fortunati di sabato: le anticipazioni del 9 maggio per tutti i segni x.com