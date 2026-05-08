Oroscopo del prossimo weekend 9-10 maggio 2026 | Festa della Mamma con la Luna in Pesci

L'oroscopo del fine settimana, 9 e 10 maggio 2026, segnala due giorni caratterizzati da un’atmosfera di tranquillità. La Luna si trova nel segno dei Pesci, influenzando le emozioni e le relazioni. Durante questi giorni, si prevede un momento di quiete e di riflessione, ideale per dedicarsi a momenti di intimità e di cura delle proprie affinità. La Festa della Mamma si celebra in un clima di serenità e affetto.

L'oroscopo del prossimo weekend, 9 e 10 maggio 2026, accompagna due giorni di calma raccolta: sabato sera, alle 23:10, l'Ultimo Quarto di Luna in Acquario chiude un piccolo ciclo; la domenica della Festa della Mamma porta dolcezza e tempo per gli affetti, prima della settimana intensa del Cazimi e della Luna Nuova in Toro. A cura di Eryx Aggiornato l'8 maggio 2026 Weekend di ritmo morbido e atmosfera raccolta. Sabato 9 maggio il cielo si chiude piano: in serata, alle 23:10, l'Ultimo Quarto di Luna in Acquario chiede di lasciare andare qualcosa di vecchio prima della Luna Nuova della settimana che sta arrivando. Domenica...🔗 Leggi su Feedpress.me

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La Festa della Mamma cade di domenica, nel weekend del 9 e 10 maggio. Ecco le mete wellness dove trascorrere del tempo di qualità, insiemeLa Festa della Mamma, che quest’anno cade di domenica (10 maggio), è l’occasione perfetta per un weekend insieme, a tutto relax, serenità e benessere.

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Oroscopo weekend 9 – 10 maggio 2026Oroscopo del weekend 9 e 10 maggio 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni. Classifica e il segno più fortunato del fine settimana. atomheartmagazine.com

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