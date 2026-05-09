Nelle vicinanze della casa del maceratese, vicino al parcheggio, si trova ancora un cumulo di terra alto circa un metro, risultato di lavori in corso. Questa è l’ultima fase prima dell’inaugurazione prevista per domenica 17 maggio. Mentre si stanno facendo gli ultimi ritocchi, il cumulo di terra e le sterpaglie devono ancora essere rimossi. La zona si prepara a ricevere i visitatori per la cerimonia di apertura.

Ultimi ritocchi per Fonte Agliana, prima del taglio del nastro di domenica 17 maggio. Ma nel perimetro della casa del maceratese Graziano Biaggi, accanto al suo parcheggio, c’è ancora un cumulo di terra alto un metro dovuto al cantiere in corso. "La prima ditta – racconta il residente – ci aveva garantito che avrebbe ripulito e sistemato al termine dell’intervento. Poi si sono avvicendate altre imprese. Ho scritto una mail al Comune e ho inviato anche un messaggio con qualche foto agli assessori Silvano Iommi e Paolo Renna. Ad oggi però non è cambiato nulla e il cumulo di terra non è stato portato via. I lavori alla fonte sono terminati, ma sono rimasti in giro pezzi di rami, tronchi tagliati, rovi, piante e sporcizia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ora rimuovete il cumulo di terra e le sterpaglie"

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