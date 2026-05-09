Operaio cade nel vuoto mentre lavora È in pericolo di vita

Oggi nel primo pomeriggio, un operaio è caduto nel vuoto mentre lavorava su un edificio a Monte San Giovanni Campano. L’incidente si è verificato durante una delle operazioni di manutenzione o ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare l’uomo in ospedale. La dinamica precisa dell’accaduto e le eventuali cause sono al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità.

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Ennesimo incidente sul lavoro. Nel primo pomeriggio di oggi un uomo è caduto nel vuoto a Monte San Giovanni Campano mentre effettuava dei lavori su un fabbricato. L'operaio, di origini romene, è un cinquantenne residente ad Alatri. La caduta nel vuoto sarebbe stata di circa nove metri: un'altezza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cade nel vuoto mentre lavora, morto operaio di 27 anni nel Casertano Argomenti più discussi: Operaio cade nel vuoto mentre lavora. È in pericolo di vita; Venezia, operaio cade dal tetto del supermercato in costruzione a Maerne: muore a 51 anni; Incidente sul lavoro: operaio cade in un cantiere sul tetto di un palazzo, trasportato in ospedale; Ausonia, operaio ferito nel cantiere della mensa scolastica: ricovero a Cassino e verifiche sulla sicurezza.