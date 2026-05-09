Operaio cade nel vuoto mentre lavora È in pericolo di vita
Oggi nel primo pomeriggio, un operaio è caduto nel vuoto mentre lavorava su un edificio a Monte San Giovanni Campano. L’incidente si è verificato durante una delle operazioni di manutenzione o ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare l’uomo in ospedale. La dinamica precisa dell’accaduto e le eventuali cause sono al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità.
Ennesimo incidente sul lavoro. Nel primo pomeriggio di oggi un uomo è caduto nel vuoto a Monte San Giovanni Campano mentre effettuava dei lavori su un fabbricato. L'operaio, di origini romene, è un cinquantenne residente ad Alatri. La caduta nel vuoto sarebbe stata di circa nove metri: un'altezza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Incidente sul lavoro a Monte San Giovanni Campano. Operaio cade nel vuoto: L'uomo sarebbe in gravi condizioni dopo un volo di circa nove metri https://bit.ly/TCNEW Seguici-> #frosinonetoday #tuttocassino #promoweb - facebook.com facebook