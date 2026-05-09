omaggio al signore degli acquerelli pesaro celebra il maestro fiorucci

A Pesaro si apre una mostra dedicata al maestro degli acquerelli, con un evento previsto oggi alle 18 presso i Musei Civici di Palazzo Mosca. L'esposizione intitolata ‘L’essenza dei colori’ presenta una selezione di opere che ripercorrono la carriera artistica dell'artista, noto per la sua capacità di catturare sfumature e dettagli con grande delicatezza. L'inaugurazione sarà accompagnata da un allestimento che valorizza le tecniche e le tematiche più rappresentative delle sue creazioni.

Oggi, alle 18, ai Musei Civici di Palazzo Mosca, inaugura ‘L’essenza dei colori dell’anima.Trasparenze, velature, visioni, silenzi e armonie nella poetica della forma del Maestro Franco Fiorucci ’, la grande antologica con cui Pesaro ricorda e celebra ‘il signore degli acquerelli ’ scomparso nel 2023. Organizzata da Therapeia per l’Arte e promossa dal Comune di Pesaro e Fondazione Pescheria in collaborazione con Pesaro Musei, l’esposizione è curata da Giorgio Anniballi e Stefania Campanelli. Franco Fiorucci (1936-2023) ritorna nel territorio che gli ha dato i natali. Il percorso espositivo con 80 opere si articola in quattro sezioni: esordi,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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