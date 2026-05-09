Oltre 17 mila euro di spese e donazioni crollate | l’Oasi di Ohana rischia di chiudere

Da agrigentonotizie.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rifugio per animali che si occupa di oltre 140 cani si trova in difficoltà a causa di spese veterinarie che superano i 17 mila euro e di donazioni in calo. La struttura, che riceve supporto attraverso contributi e donazioni, rischia di dover chiudere se la situazione non dovesse migliorare. La riduzione delle risorse mette a repentaglio la gestione quotidiana e il mantenimento degli animali ospitati.

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Più di 140 cani da accudire, migliaia di euro di spese veterinarie e donazioni ormai sempre più rare. È una situazione economica diventata insostenibile quella denunciata dall’associazione Oasi di Ohana di Santa Margherita Belice che attraverso i social ha lanciato un appello urgente per evitare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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