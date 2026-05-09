Oleggio Castello un patentino per capire gli animali | il progetto alla scuola dell' infanzia

Si è concluso questa settimana il progetto "Nelle sue zampe – Patentino Junior e Web App" presso la scuola dell’infanzia “Il giardino dei colori” di Oleggio Castello. L'iniziativa ha coinvolto i bambini in un percorso di educazione al rapporto con gli animali, supportato dall'utilizzo di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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