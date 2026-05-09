Oggi in 115 supermercati Coop-Unicoop c’è Dona la spesa

Arezzo, 9 maggio 2026 – Oggi in 115 supermercati Coop - Unicoop Etruria in Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo verrà organizzata la raccolta alimentare "Dona la spesa". In un grande e ormai rodato gioco di squadra, l'iniziativa coinvolge ogni volta centinaia di persone tra soci, clienti, dipendenti Coop e volontari delle associazioni locali. Per l'intera giornata, all'ingresso dei negozi anche ad Arezzo, saranno allestite le postazioni in cui si potranno donare alimenti confezionati (latte, farina, pasta, riso, tonno, passata, legumi, etc.) e prodotti per l'igiene personale e la casa. Non si accettano prodotti freschi come frutta e verdura.🔗 Leggi su Lanazione.it

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