Odio social contro i candidati Pd ora basta

A meno di venti giorni dalle elezioni amministrative, e a pochi giorni da un episodio che ha attirato l’attenzione, sono emersi nuovi attacchi sui social network rivolti ai candidati del Partito Democratico. In diversi post si sono condivise critiche e insulti, generando una crescente discussione online. La situazione ha portato a un aumento delle discussioni sui canali digitali dedicati alla campagna elettorale.

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A meno di venti giorni dalle elezioni amministrative, e a distanza di un solo giorno dall’episodio che ha visto una candidata ventenne della coalizione di centrodestra subire violenza verbale da parte di un cittadino durante la campagna elettorale, altri due gravi episodi sono stati segnalati ieri, questa volta dal Partito Democratico locale. Uno ha coinvolto il candidato ventenne dem Edoardo Argnani: lo zio di Argnani, lo scorso 4 maggio, aveva postato sui social network una foto del nipote candidato al consiglio comunale di Faenza. Un post nel quale lo zio si diceva orgoglioso dell’impegno del proprio nipote. Il post però è stato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Odio social contro i candidati Pd, ora basta" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Odio social verso Colapinto, l'Alpine non ci sta: "Basta messaggi contro Franco"L'Alpine è intervenuta pubblicamente con una lettera aperta per condannare fermamente gli attacchi d'odio sui social media rivolti al suo pilota... 8 marzo, Gribaudo (Pd): “Quella volta che Salvini scatenò un’onda d’odio social contro di me”In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, ha raccontato a Fanpage. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Odio social contro i candidati Pd, ora basta; I discorsi di odio contro i ciclisti finiscono in tribunale. L’attività della Fondazione Scarponi; Notizia gonfiata, allarme del politico, odio sui social: la propaganda anti-Islam in tre mosse; Insulti social a Salis, ottiene risarcimento e lo devolve a centro antiviolenza. Odio social contro i candidati Pd, ora bastaFaenza, il segretario Emanuele Tanesini evidenzia potenziali illeciti penali e parla di linciaggio digitale che non può essere tollerato ... ilrestodelcarlino.it Odio social contro Bellucci. Il tennista stoppa gli hatersL’argomento è ormai all’ordine del giorno, una questione diventata cronica soprattutto nel mondo del tennis, fra gli sport più attenzionati degli scommettitori. Stavolta è Mattia Bellucci a entrare ... ilgiorno.it Google, i social e ora l'IA han fatto credere alla gente di poter essere al livello di chi lavora 24/7/365 in un certo settore o è studioso di una certa materia. Solo per saper pigiare due tasti. Odio le persone supponenti! x.com