Una foto circolata recentemente ha riacceso le speculazioni su un possibile restyling della Fiat 500 nel 2026. Tuttavia, fonti ufficiali confermano che nessun aggiornamento estetico o tecnico è previsto per la versione elettrica in quell’anno. Nonostante ciò, si parla di alcune novità che potrebbero riguardare altri aspetti del modello o l’intera gamma, senza però coinvolgere un cambiamento radicale nel design.

In breve: no, nel 2026 non è previsto un vero restyling della Fiat 500e. Succede però qualcosa di importante attorno a lei 2026: niente restyling per l’elettrica. La 500 elettrica attuale (lanciata nel 2020) rimane sostanzialmente invariata nel 2026. Non ci sono notizie di un facelift estetico significativo in quell’anno. Il vero aggiornamento è previsto più avanti: 2027: aggiornamento tecnico con nuove batterie e più autonomia ( Motori.it ). 2030: nuova generazione completa della 500 elettrica ( Automoto.it ). 2026: arriva invece la “novità” vera? la 500 ibrida. Nel 2026 debutta la Fiat 500 Hybrid, che affianca (non sostituisce subito) l’elettrica: stessa piattaforma e design della 500e.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat 500 2026: restyling in arrivo? Prima foto

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New Fiat 500 Hybrid (2026): Design INTERIOR !

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