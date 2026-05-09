Non solo Iran a che punto è il dossier Libia

Il gasdotto GreenStream collega la Libia all’Italia, rappresentando un collegamento diretto tra il Paese nordafricano e l’Europa. Attualmente, sono in corso sviluppi sul fronte del dossier libico, che coinvolgono questioni legate alla sicurezza e alla gestione delle risorse energetiche. Il progetto, che ha già visto alcuni progressi, continua a essere monitorato dalle autorità competenti, mentre si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali sui futuri passaggi.

Si chiama GreenStream il gasdotto diretto in Italia dalla Libia che rappresenta l’anello di congiunzione dal Paese nordafricano all’Europa. E, forse anche per questa ragione, subisce le “attenzioni” dei super player esterni interessati a dare le carte nel dossier energetico nel mare nostrum. Non c’è solo l’Iran al centro dell’agenda internazionale, come emerso dall’incontro a Roma tra Marco Rubio e Giorgia Meloni, ma anche una serie di elementi interconnessi e tutti di primissimo piano come la situazione libica. Lo dimostra tra le altre cose il fatto che, poche ore prima di incontrare Rubio, la presidente del Consiglio ha ricevuto a Palazzo Chigi il premier libico Dabaiba.🔗 Leggi su Formiche.net

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US vs Iran: How Strike on Iran Could End American Hegemony Forever - Ali Hamza | The Ali.TM Podcast

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