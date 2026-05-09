In un campionato caratterizzato da un alto numero di gol, diversi attaccanti ancora non sono riusciti a trovare la rete. Tra questi ci sono alcuni giocatori noti, oltre a Gimenez, come Morata e altri che da diverse partite cercano di sbloccarsi. La mancanza di reti per un attaccante rappresenta un problema, considerando il ruolo centrale che ricoprono in campo. La situazione riguarda dieci giocatori ancora a secco di gol.

Dieci attaccanti alla ricerca del gol. In questa Serie A, nove prime punte – e un esterno offensivo – sono ancora a secco di reti quando mancano tre giornate alla fine. Tra poco spazio, infortuni e tanta sfortuna: c’è chi ha realizzato oltre 170 gol in carriera ma in questo campionato non si è sbloccato e chi è stato pagato 30 milioni deludendo le aspettative. Ecco gli attaccanti che hanno totalizzato più minuti senza segnare. Con Grosso ha giocato pochissimo. Per l’attaccante classe 2001 appena 14 presenze stagionali, di cui una sola da titolare: senza mai lasciare il segno. Eppure, lo scorso anno in B, Moro aveva chiuso il campionato a quota 7 reti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Gimenez: da Morata a... Ecco chi sono i dieci attaccanti ancora a secco

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