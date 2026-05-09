Il 8 maggio a Milano si è tenuto un evento dedicato ai fan della serie televisiva per teenagers. L'iniziativa ha coinvolto attori e pubblico, offrendo un momento di ricordo e condivisione. Durante l'evento sono stati mostrati spezzoni della serie e sono state fatte interviste ai protagonisti. La manifestazione ha avuto come obiettivo celebrare l’affetto dei fan e il percorso di crescita condiviso nel tempo.

M ilano, 8 mag. (askanews) – Operazione amarcord per tutti i fan della teen serie Il mondo di Patty. Le protagoniste Laura Esquivel e Brenda Asnicar, a 19 anni dal successo planetario del loro programma, arrivano in Italia con tre appuntamenti dello show Amigas del corazòn World tour: il 27 giugno Roma, 28 giugno Napoli, 1 luglio Milano. Anni 2000: icone, oggetti, star del nuovo millennio. guarda le foto «Sono tanti anni che vi leggiamo sui social e sappiamo cosa volete vedere, sappiamo tutto questo amore che avete per il programma. Vi vogliamo bene e questo spettacolo è un regalo per tutti voi. Sì, ci sono anche delle nuove canzoni, dei nuovi pezzi che abbiamo fatto per questo show; ci sono anche degli schermi bellissimi, stiamo preparando una storia nuova con nuovi brani, ma con tutte quelle cose che conoscete del Mondo di Patty.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è solo un tuffo nella nostalgia, ma un nuovo messaggio di unione e rispetto dedicato a tutte le fan che, come loro, sono ormai diventate grandi

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