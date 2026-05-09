No vabbè guardate… Ospite inatteso al GF Vip | la reazione di Ilary Blasi

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, un ospite inatteso ha fatto scattare una reazione visibile di Ilary Blasi, presentatrice del programma. Questo intervento ha attirato subito l’attenzione degli spettatori, trasformando l’evento in un momento che ha rapidamente fatto il giro dei social media. La scena si è svolta in diretta, catturando l’attenzione del pubblico presente in studio e degli utenti online.

Al Grande Fratello Vip basta davvero poco per trasformare una normale diretta in un momento destinato a rimbalzare sui social. Tra confronti accesi, tensioni nella Casa e dinamiche sempre più imprevedibili, la puntata in onda su Canale 5 ha regalato anche una parentesi decisamente più leggera, capace di spezzare il ritmo e sorprendere perfino Ilary Blasi. La conduttrice stava dialogando con i concorrenti quando, all’improvviso, qualcosa ha catturato la sua attenzione in studio. Non un concorrente fuori controllo, non una lite, non un colpo di scena preparato dagli autori: a prendersi la scena è stata una mosca. Ilary, divertita, ha interrotto il momento con una frase che ha immediatamente fatto sorridere il pubblico: “C’è una mosca.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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