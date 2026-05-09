Neonato morto dopo cesareo d'urgenza in clinica la Procura dispone l'autopsia
La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine dopo la morte di un neonato avvenuta al Pineta Grande Hospital. Il bambino, di 33 settimane di gestazione, è deceduto poco dopo un intervento di cesareo d’urgenza. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’ospedale ha confermato l’intervento e l’avvio delle verifiche interne.
Inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere dopo la morte di un bimbo di 33 settimane al Pineta Grande Hospital.🔗 Leggi su Fanpage.it
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