S ono stato sulla tomba di Rosa Luxemburg, al Cimitero Centrale di Friedrichsfelde, a Berlino, per girare la puntata di Una giornata particolare su Spartaco. Qui si trova il Memoriale dei Socialisti. Rosa era una donna straordinaria. Polacca, ebrea, ultima di cinque figli, zoppicherà tutta la vita per una malattia all’anca aggravata da un intervento non riuscito, ma questo non le toglierà forza. Libri da leggere d’un fiato: 11 storie di donne, raccontate da donne X Leggi anche › Donne nella Storia: Luce d’Eramo, una volontaria nei lager In un mondo in cui le donne hanno poco spazio, sarà filosofa, economista, giornalista, socialista rivoluzionaria.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel 1916 insieme a Karl Liebknecht fonda la Lega Spartachista, un movimento rivoluzionario che si batte contro la Prima guerra mondiale

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