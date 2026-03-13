Per il Nord insieme | a Petosino la prima presentazione del movimento a livello provinciale

A Petosino, nella sala civica San Pietro, si è tenuta venerdì sera la prima presentazione del movimento “Per il Nord, insieme” a livello provinciale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e membri del movimento, che hanno illustrato gli obiettivi e le attività previste. La serata ha rappresentato un momento di incontro tra le parti interessate alla promozione di iniziative a favore del territorio.

Sorisole. A Petosino, nella sala civica San Pietro, viene ospitato nella serata di venerdì 13 il Patto per il Nord. La presentazione inizia alle 21 e saranno presenti Giuseppe Epis, referente per Bergamo città, Daniele Riva, segretario provinciale, Matteo Baraggia, segretario regionale, Paolo Grimoldi, segretario federale e Fabrizio Crotti, referente di zona, che spiega: “È la prima presentazione ufficiale del movimento a livello provinciale bergamasco. Il Nord, la parte più produttiva, avanzata ed europea del nostro Paese, da troppi anni non è più stato rappresentato, abbandonato a se stesso. Il referendum sull’autonomia regionale del 2017 è valso a nulla, solamente soldi buttati e false promesse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

