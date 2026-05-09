Nathaly Caldonazzo ha annunciato di essersi sposata con Filippo Maria Bruni, con cui ha celebrato il matrimonio il 24 aprile 2026 a Bari. L’attrice ha raccontato a Verissimo di aver vissuto un giorno speciale, senza entrare troppo nei dettagli. La coppia ha deciso di vivere in città separate, scelta che ha sorpreso molti, senza fornire ulteriori spiegazioni a riguardo.

Nathaly Caldonazzo ha condiviso a Verissimo le emozioni e i dettagli del suo matrimonio con Filippo Maria Bruni, celebrato il 24 aprile 2026 a Bari in una cerimonia che ha superato ogni sua aspettativa. La showgirl e attrice, 56 anni, ha descritto il giorno delle nozze con entusiasmo: “È stata una bellissima festa, è stato ancora più bello di quello che immaginavo”. Per Nathaly si è trattato del primo matrimonio, un traguardo raggiunto dopo una vita dedicata principalmente alla carriera e alla famiglia. Per Filippo Maria Bruni, invece, si tratta delle seconde nozze, e questo dettaglio ha reso l’evento ancora più particolare: tra gli invitati alla festa c’era anche l’ex moglie dello sposo, con cui è stato sposato per sette anni.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Nathaly Caldonazzo si è sposata ma sorprende tutti: “Vivremo in città separate”

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