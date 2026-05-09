Nathaly Caldonazzo e il matrimonio con Maria Bruni | C'era anche la sua ex moglie Vivremo in città diverse

Nathaly Caldonazzo ha parlato a Silvia Toffanin del suo matrimonio con Filippo Maria Bruni, durante il quale era presente anche l’ex moglie di lui, accompagnata dal suo nuovo coniuge. La cantante ha condiviso alcuni dettagli sulla cerimonia, sottolineando che vivranno in città diverse. La conversazione si è focalizzata su aspetti personali legati alla loro relazione e alle persone presenti all’evento.

Nathaly Caldonazzo ha raccontato a Silvia Toffanin i dettagli del suo matrimonio con Filippo Maria Bruni, al quale era presente anche la ex moglie di lui insieme al suo nuovo marito. I due continueranno a vivere a distanza: "Ci raggiungiamo nel fine settimana".🔗 Leggi su Fanpage.it

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