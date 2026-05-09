Nathaly Caldonazzo si è recentemente sposata in Puglia, attirando l’attenzione dei media. Il suo compagno, Filippo Maria Bruni, è un uomo di cui si conoscono poche informazioni pubblicamente. Si sa che ha un’età simile a quella della showgirl e svolge un lavoro che, secondo alcune fonti, riguarda il settore privato. La coppia ha mantenuto un basso profilo riguardo alla loro vita privata, evitando di condividere dettagli sulla loro relazione.

Il matrimonio di Nathaly Caldonazzo ha acceso la curiosità del pubblico, non solo per la bellezza della cerimonia celebrata in Puglia, ma soprattutto per la figura del suo compagno, Filippo Maria Bruni, un uomo rimasto a lungo lontano dai riflettori. Dopo anni difficili e relazioni che l’hanno segnata profondamente, la showgirl ha ritrovato la serenità accanto a un uomo che ha saputo conquistarla con pazienza e determinazione. La loro storia, raccontata con emozione anche a Verissimo, è diventata uno dei capitoli più romantici della sua vita. Chi è davvero Filippo Maria Bruni? Qual è il suo lavoro? E come è nata la storia d’amore che ha portato Nathaly all’altare? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nathaly Caldonazzo, chi è il marito Filippo Maria Bruni: età, lavoro e vita privata del compagno della showgirl

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