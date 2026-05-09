Nathalie Caldonazzo felice del suo Grosso Grasso Matrimonio Pugliese
Nathalie Caldonazzo è stata ospite nel programma televisivo Verissimo, dove ha condiviso le emozioni legate al suo matrimonio celebrato il 24 aprile. L’attrice ha descritto l’evento come “Il mio grosso grasso matrimonio pugliese”, riferendosi alla cerimonia che ha avuto luogo in Puglia. Durante l’intervista, ha parlato dei momenti più significativi e delle sensazioni vissute in quella giornata.
Nathalie Caldonazzo, ospite nel salotto di Verissimo rivive le emozioni del suo matrimonio celebrato il 24 aprile, definendolo “Il mio grosso grasso matrimonio pugliese”. L’artista, felice per le nozze anticipate perfino di un mese, rispetto ai progetti iniziali, racconta a Silvia Toffanin come sta venendo la nuova dimensione di moglie. ” A volerlo fare con una regia non sarebbe venuto così bello, veloce, dinamico – riferendosi al matrimonio – La parola d’ordine è stata entusiasmo. Filippo piangeva per l’emozione. Io ho dovuto prendere in mano la regia di tutto. Alla fine ho dormito tre giorni per recuperare”. Per la Caldonazzo si tratta delle prime nozze, definite “il bel matrimonio fatto con i fiocchi”.🔗 Leggi su 361magazine.com
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