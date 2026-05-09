Tod’s ha presentato Marlin, una nuova collezione di capsule ispirata alla barca di JFK. La barca, chiamata appunto Marlin, è stata di proprietà del presidente degli Stati Uniti e naviga da oltre vent’anni nelle acque di Capri. La collezione riprende elementi e dettagli legati a questa imbarcazione, collegandoli all’heritage del marchio. La presentazione è avvenuta attraverso un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sui modelli o le modalità di distribuzione.

Tod’s lancia il progetto Marlin. Si tratta di una collezione ispirata all’omonima barca del presidente USA John Fitzgerald Kennedy, che da oltre vent’anni naviga le acque di Capri, diventata ormai la sua nuova casa. Per il brand si tratta di “un omaggio a uno stile di vita fatto di piaceri semplici e autentici”. È “il punto d’incontro tra il lifestyle italiano e l’attitudine raffinata e informale tipica di Hyannis Port e del New England”. All’interno della collezione si trovano capi e accessori sia per uomo che per donna: qui materiali e dettagli di ispirazione nautica si incontrano con la pelle dai toni del verde e del panna, in omaggio ai colori dell’imbarcazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nasce Marlin, la nuova capsule di Tod’s ispirata alla barca di JFK

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