Napoli Scampia droga via drone verso il carcere

I Carabinieri di Napoli hanno arrestato un uomo di 31 anni e denunciato un altro soggetto in relazione a un traffico di droga a Scampia. Durante un intervento, i militari hanno recuperato un drone usato per consegnare la sostanza illecita verso il carcere. L'operazione si è conclusa con l'arresto e la denuncia dei due coinvolti, con il recupero del velivolo utilizzato per il trasporto.

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Napoli Scampia, traffico di droga via drone verso il carcere: i Carabinieri arrestano un 31enne e denunciano il complice dopo il recupero del velivolo. Scampia, il blitz nel parco “Le Rondini”. Un traffico aereo illegale diretto verso il carcere viene interrotto dai Carabinieri della stazione di Scampia, che intervengono nel parco privato “Le Rondini” di via Bakù. L’operazione scatta in pochi secondi: i militari raggiungono il luogo senza lasciare possibilità di fuga ai sospettati. L’attenzione dei Carabinieri si concentra su un drone rimasto incastrato su un terrazzo, immediatamente individuato come parte di un sistema di trasporto illecito. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Il drone carico di droga diretto verso il carcere.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Scampia, droga via drone verso il carcere ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Napoli Scampia, droga via drone verso il carcere Notizie correlate Leggi anche: Napoli, carabinieri intercettano drone con smartphone e droga diretto in carcere Le consegne col drone nel carcere di Napoli: così arrivano telefoni e drogaUn’altra consegna sospetta via drone è stata fermata all’interno del carcere di Poggioreale, uno dei penitenziari più grandi e critici del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scampia: evade dai domiciliari e trovato in possesso di droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato. - Polizia di Stato; Maxi-inchiesta droga Melito, Scampia, Miano e Chiaiano: 27 imputati a giudizio immediato, contestato il metodo mafioso; Napoli, controlli anti-droga: 5 pusher fermati. Due hanno 18 anni e tre sono minorenni; Secondigliano, asse tra clan Di Lauro e gruppi albanesi: 14 arresti. Napoli Scampia, drone carico di droga diretto verso il carcere: arrestato un 31enneI Carabinieri hanno bloccato due uomini nel parco Le Rondini: sequestrati hashish, cocaina, denaro e un drone con sistema a carrucola ... ilgazzettinovesuviano.com Napoli, drone con droga e contanti diretto in carcere: scatta l’arrestoScampia, il drone della criminalità cade prima della consegna: sequestrati stupefacenti e denaro. Arrestato 31enne ... ilgiornalelocale.it Napoli, quartiere Scampia. #napoli #pusher #scampia #settepalazzi #cronacanapoli #quartierinapoli #social #storie Leggi l'articolo completo Leggi la notizia : x.com Napoli, Italia reddit