Nel Mozambico settentrionale, l’insorgenza jihadista continua a creare preoccupazione. Recentemente, un attacco nel villaggio di Meza, nel distretto di Ancuabe, ha coinvolto il gruppo noto come Isis Mozambico, che ha dato alle fiamme una chiesa e rapito circa venti civili. Questa azione si aggiunge a una serie di episodi che interessano sia aree rurali che istituzioni religiose nella regione.

L’ultimo episodio è stato l’attacco al villaggio di Meza, nel distretto di Ancuabe, dove i terroristi di Ahlu al-Sunna wa al-Jama’a, conosciuto anche come Isis Mozambico, hanno dato alle fiamme la chiesa di San Luigi di Montfort e hanno rapito una ventina di civili. Tutto accaduto a Cabo Delgado, la provincia più settentrionale del Mozambico che dal 2017 è sconvolta da questo gruppo affiliato allo Stato islamico, che controlla intere province e terrorizza la popolazione. Questa chiesa, costruita nel 1946, rappresentava il simbolo dell’impegno missionario in questa area e la sua distruzione è stata vista dagli islamisti come lo sradicamento delle radici cristiane degli abitanti della zona.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Mozambico, anche le chiese nel mirino dell’insorgenza jihadista

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