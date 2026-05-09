Moviola Lecce Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A 202526, sono stati discussi diversi episodi riguardanti decisioni arbitrali. La moviola ha analizzato alcune azioni che hanno suscitato dubbi e commenti tra tifosi e addetti ai lavori. La sfida ha visto momenti di tensione legati a decisioni contestate in varie fasi del match.

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