Moviola Lecce Juve LIVE | gli episodi dubbi del match
Durante la partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A 202526, sono stati discussi diversi episodi riguardanti decisioni arbitrali. La moviola ha analizzato alcune azioni che hanno suscitato dubbi e commenti tra tifosi e addetti ai lavori. La sfida ha visto momenti di tensione legati a decisioni contestate in varie fasi del match.
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Juventus-Lecce, il rigore sbagliato da David
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Luciano #Spalletti ha parlato prima di Lecce Juve Cosa ha detto sul futuro dei bianconeri: «Prima c’erano alternative, ora non più. La strada è quella: noi dobbiamo cercare di vincere questa partita. Se sei della Juve non puoi gestire la pressione, m facebook