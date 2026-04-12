Moviola Genoa Sassuolo | doppio rosso in panchina! Rapuano e VAR costretti agli straordinari gli episodi dubbi del match! Cos’è successo

Durante il match tra Genoa e Sassuolo, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526, si sono verificati due episodi che hanno portato a un doppio cartellino rosso in panchina. Gli arbitri, con l'ausilio del VAR, hanno dovuto intervenire più volte per valutare alcune decisioni controverse. La partita si è conclusa con una vittoria per 2-1 dei padroni di casa, grazie a una rete di Ekuban.

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