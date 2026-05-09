Morning Weekend – Vendesi chiesa barocca prezzo trattabile e altre storie

Una chiesa barocca viene messa in vendita con un prezzo trattabile, mentre nella stessa giornata si segnalano altre notizie di varia natura. Tra queste, si discute di come la Spagna si prepara a fronteggiare una possibile epidemia di virus Andes e si riporta l’esito di un’elezione politica in cui il partito dei Laburisti ha subito una sconfitta. Le notizie si susseguono senza un filo conduttore apparente, offrendo uno spaccato della giornata.

– Gli aerei inquinano sempre di più, in Europa (Transport and Environment) – Il bar gestito dall’AI a Stoccolma (France24) – La chiesa barocca messa in vendita sul Subito.it tedesco (Süddeutsche Zeitung) Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.🔗 Leggi su Ilpost.it

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