Monza Fast Future progetta il domani Gli studenti disegnano la città green

Oltre cento studenti di Monza hanno dedicato l’anno scolastico a immaginare il futuro della loro città, concentrandosi su aspetti come gli spazi urbani, la qualità dell’aria e l’uso dell’energia. Il progetto Monza Fast Future ha coinvolto i giovani in attività di progettazione e riflessione su come rendere Monza più sostenibile e verde. Le idee raccolte sono frutto di un percorso di approfondimento e creato per stimolare l’attenzione sul territorio locale.

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Oltre cento studenti monzesi hanno trascorso l’anno scolastico a interrogarsi sul domani. Non un domani astratto, ma quello concreto della loro città, dei suoi spazi, della sua aria, della sua energia. È il cuore del progetto promosso dal Comune di Monza e dal Politecnico di Milano nell’ambito di Monza Fast Future, il Festival della sostenibilità giunto alla quarta edizione, che oggi - alle 9 - approda alla sua tappa pubblica sotto i portici dell’Arengario. Tre classi del liceo scientifico Frisi, dell’istituto Hensemberger e del Mosè Bianchi hanno lavorato per mesi sul tema “Energia, Ambiente e Salute: Quali soluzioni?”, guidati dai professori Matteo Passoni e Gianluca Valenti, insieme a sei ricercatori e dottorandi del Politecnico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza Fast Future progetta il domani. Gli studenti disegnano la città green ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: La Sonrisa chiude: il Comune progetta future iniziative per il Castello delle Cerimonie. L’Abitare dei bambini. Gli alunni disegnano la loro ‘città ideale’ al festival Con-vivereAbitare non significa soltanto vivere in un luogo, ma prendersene cura, renderlo accogliente, inclusivo, capace di generare relazioni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Monza Fast Future: la presentazione delle scuole monzesi che hanno aderito al progetto coordinate dal Politecnico di Milano; Monza Fast Future progetta il domani. Gli studenti disegnano la città green; Monza Fast Future, ecco il lavoro di 3 scuole assieme al Politecnico -. Monza Fast Future progetta il domani. Gli studenti disegnano la città greenEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Torna il Festival della Sostenibilità: Monza Fast FutureCon una serie di appuntamenti in programma dal 16 al 18 ottobre torna Monza Fast Future, il Festival della Sostenibilità promosso dal Comune di Monza e organizzato da Pro Monza con Epickonomia, in ... mbnews.it