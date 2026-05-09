Monte Mario | piromani incendiano tre auto e nove cassonetti poi scappano in monopattino

Nella zona di Monte Mario a Roma, alcuni individui hanno dato fuoco a tre auto e a nove cassonetti durante la notte, provocando danni significativi nelle strade di via Fratelli Gualandi, via Francesco Soave e via Matteo Palmieri. Dopo aver appiccato i roghi, sono fuggiti in monopattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e avviare le indagini.

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Piromani all'opera a Roma. Una notte di fuoco nel quartiere Monte Mario. Un raid vandalico ha causato ha causato ingenti danni tra via Fratelli Gualandi, via Francesco Soave e via Matteo Palmieri.Auto e cassonetti in fiamme a Monte MarioIntorno alle ore 03:47, i carabinieri della stazione Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Piromani incendiano bidoni della carta accanto alle auto: la denunciaAlcuni piromani non identificati hanno dato fuoco ai bidoni della carta posizionati nei pressi di un parcheggio sotto un condominio. Contenuti e approfondimenti Discariche e accampamenti dietro l'estate degli incendi a Roma. L'affondo del comandante dei vigili del fuocoGli incendi di Monte Mario e di Torre Spaccata non hanno una origine dolosa, ma la mano dell'uomo, dietro quei roghi, ci sarebbe ugualmente. Terreni incolti, accampamenti e discariche, infatti, ... romatoday.it Monte Mario a Roma, 100 container di rifiuti: bombole del gas, plastica e legno seccoOltre tremila metri cubi di spazzatura in tre giorni di raccolta tra Monte Mario, Muratella e via Newton. Ovvero cento container industriali messi in fila uno dietro l’altro e tutti strapieni di ... roma.corriere.it