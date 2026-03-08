Piromani incendiano bidoni della carta accanto alle auto | la denuncia

Diversi piromani non identificati hanno incendiato dei bidoni della carta vicino a un parcheggio sotto un condominio. L’episodio è stato segnalato da residenti che hanno visto le fiamme divampare accanto alle auto parcheggiate. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni ai contenitori sono evidenti e si sta indagando per risalire agli autori.

Alcuni piromani non identificati hanno dato fuoco ai bidoni della carta posizionati nei pressi di un parcheggio sotto un condominio. Il fatto è successo ieri sera, sabato 7 marzo, a Desio nel quartiere San Giovanni. Quanto successo è poi stato denunciato sui social tramite un video, postato sulla pagina Facebook “Sei di Desio se (qui si può criticare anche l’attuale amministrazione).Le fiamme si sono sviluppatesi rapidamente e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con un’autopompa per domare le fiamme.Secondo quanto riferito da un utente, non si tratterebbe di un episodio isolato. Un fatto analogo sarebbe infatti avvenuto circa due mesi fa in via Goito, dove “ha preso fuoco anche il bidone del vetro e sono scoppiate tutte le bottiglie. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In migliaia per Askatasuna a Torino, dopo il corteo scattano gli scontri: a volto coperto lanciano bombe carta e incendiano cassonettiBombe carta, molotov, cassonetti incendiati, un blindato della polizia dato alle fiamme e diversi agenti feriti: Torino è stata teatro di scontri...

