Gli studenti valdostani hanno rivisitato il tradizionale Monte Bianco, creando una nuova versione in monoporzione. La modifica principale riguarda il gusto, con la sostituzione dei frutti freschi con marroni glassati. Tra i dettagli tecnici, si parla di un segreto legato alla preparazione dei gusci di meringa, che devono mantenere una struttura perfetta. La nuova proposta si distingue per questa combinazione di elementi e tecniche.

? Punti chiave Come cambia il gusto sostituendo i frutti freschi con i marroni glassati?. Quale segreto tecnico garantisce la perfetta struttura dei gusci di meringa?. Perché questa nuova ricetta punta a un impatto sensoriale più deciso?. Cosa spinge gli studenti a modificare una tradizione così antica?.? In Breve Meringa cotta a 80 gradi per 4 ore con 100g albume e 200g zucchero.. Purea di castagne con 50g cacao e 10g rum richiede riposo in frigorifero.. Crema con 300g panna, 30g zucchero e 10g miele di castagno per riempimento.. L'École hôtelière de la Vallée d’Aoste punta su marroni glassati per intensità.. Gli studenti dell’École hôtelière de la Vallée d’Aoste hanno presentato una versione rivisitata del Monte Bianco, trasformando il classico dolce alle castagne in una raffinata monoporzione a base di marroni glassati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Bianco rivisitato: la nuova monoporzione degli studenti valdostani

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