Monopattini Bird ci riprova E il Tar riboccia il ricorso | Esito positivo non ragionevole

Il Tar della Toscana ha respinto nuovamente il ricorso presentato da Bird contro le decisioni del Comune di Firenze riguardo alla regolamentazione dei monopattini in sharing. La sentenza sottolinea che l’esito positivo per l’amministrazione comunale non è considerato irragionevole, respingendo così le richieste avanzate dall’azienda. Questa decisione conferma la posizione dell’ente locale nella gestione della mobilità alternativa sul territorio.

Il Tar della Toscana dà nuovamente ragione al Comune di Firenze nella battaglia sui monopattini in sharing. Per la seconda volta i giudici amministrativi hanno infatti respinto la richiesta di sospensiva presentata da Bird Rides Italy contro il blocco del servizio deciso da Palazzo Vecchio. Già lo scorso febbraio il tribunale aveva rigettato una prima istanza cautelare; adesso arriva un nuovo stop anche sul ricorso integrato da motivi aggiunti proposto dall’azienda. Nell’ordinanza il Tar spiega che "non appaiono sussistenti le condizioni necessarie per la concessione dell’invocata tutela cautelare", precisando che, pur riservandosi ogni valutazione sull’ammissibilità del ricorso e sui motivi aggiunti, "non si ravvisano prima facie elementi tali da indurre ad una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monopattini, Bird ci riprova. E il Tar (ri)boccia il ricorso: "Esito positivo non ragionevole"

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