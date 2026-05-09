In Molise, la questione principale riguarda la perdita di giovani verso altre regioni e le difficoltà di sviluppo economico. Il territorio si trova a dover affrontare sfide legate alla capacità di mantenere la propria forza lavoro, spesso in fuga in cerca di opportunità. La questione dell’emigrazione giovanile rappresenta un problema che incide sulla stabilità e sul futuro di questa area.

Il destino di un territorio si misura dalla capacità di trattenere il proprio capitale umano, evitando che il domani si disperda lungo le direttrici dell’emigrazione. In una regione dove il silenzio delle aree interne rischia di diventare la cronaca di un declino inarrestabile, la questione giovanile non rappresenta più una semplice variabile demografica, ma il cuore pulsante di una sfida esistenziale. La tensione tra il desiderio di radicamento e la spinta verso l’esterno mette a nudo le fragilità di un sistema che deve imparare a rigenerarsi per non soccombere all’oblio. Riscattare questo scenario richiede una visione corale, capace di intrecciare la gestione delle criticità sociali con una pianificazione strutturale che superi l’emergenza del momento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise: tra fuga dei giovani e nuove sfide per lo sviluppo territoriale

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