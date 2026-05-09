Mobile | tra Africatown e l’eredità della segregazione in Alabama

Da oltre un secolo, il relitto della nave negriera chiamata Clotilda è rimasto nascosto sotto la superficie di un fiume in Alabama, nonostante le ricerche e le segnalazioni. La comunità di Africatown, fondata dai sopravvissuti di quella nave, ha mantenuto un forte senso di autonomia e identità, resistendo alle pressioni esterne e preservando le proprie tradizioni. Questi elementi rappresentano un aspetto centrale nella storia di questa zona e delle sue origini.

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