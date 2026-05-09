Mobile | tra Africatown e l’eredità della segregazione in Alabama
Da oltre un secolo, il relitto della nave negriera chiamata Clotilda è rimasto nascosto sotto la superficie di un fiume in Alabama, nonostante le ricerche e le segnalazioni. La comunità di Africatown, fondata dai sopravvissuti di quella nave, ha mantenuto un forte senso di autonomia e identità, resistendo alle pressioni esterne e preservando le proprie tradizioni. Questi elementi rappresentano un aspetto centrale nella storia di questa zona e delle sue origini.
? Punti chiave Come è stato possibile nascondere il relitto della Clotilda per un secolo?. Perché i sopravvissuti della nave negriera fondarono una comunità così autonoma?. Cosa accadde quando le autorità proibirono le marce dopo l'assassinio di King?. Come verranno utilizzati i 2,5 milioni di dollari per riqualificare Africatown?.? In Breve Fondi federali da 2,5 milioni di dollari destinati alla riqualificazione di Africatown.. Fondazione dell'Historic Avenue Cultural Center nel 1931 per la comunità afroamericana.. Ritrovamento nel 2019 del relitto della Clotilda nel fiume Mobile.. Manifestazioni del gruppo NOW dopo l'assassinio di Martin Luther King.🔗 Leggi su Ameve.eu
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