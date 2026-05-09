A Milano, Firenze e Rimini si stanno moltiplicando eventi di beauty pop-up, occasioni temporanee in cui i marchi di cosmetici aprono spazi dedicati ai clienti. Questi eventi, che durano pochi giorni, permettono di provare prodotti e scoprire novità in ambienti curati e spesso insoliti. Sul calendario sono state annunciate date e luoghi precisi, con appuntamenti distribuiti in diverse location delle tre città.

Come hittano i beauty pop-up. Quegli eventi speciali che durano poco ma che consentono un’ immersione completa in una realtà cosmetica. Alcuni sono già cominciati e hanno come città di riferimento, in Italia, Milano. Altri arriveranno presto (la prossima settimana) ma necessitano di registrazioni e prenotazioni che è meglio effettuare ora. Questi luoghi divertenti ed esplorativi, infatti, piacciono molto alle nuove generazioni ma non solo. Sotto, trovate un percorso consigliato tra i beauty pop del momento. Segnaliamo anche eventi speciali ed effimeri, tra festival sportivi e spa di lusso. Un fiorire di occasioni per incontrare da vicino e vivere in prima persona i lanci più cool e le innovazioni della cosmetica e del benessere.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Milano, Firenze e Rimini e il fenomeno dei beauty pop-up: mappa, date e luoghi

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