Nel clima caldo di contestazioni e petizioni che chiedono il cambiamento societario, la squadra di calcio di Milano si prepara a una partita fondamentale. Dopo aver affrontato un tabù contro la squadra di Bergamo, che ancora resiste, l’obiettivo è ottenere i tre punti per migliorare la posizione in classifica. La sfida si presenta anche con diversi giocatori diffidati, che potrebbero essere a rischio squalifica in vista delle prossime gare.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Rossoneri a secco di vittorie da più di 3 anni contro l’Atalanta, nel frattempo preoccupano i big in diffida in vista della volata Champions. Nel bel mezzo di contestazioni contro la società, petizioni che invocano l’addio dell’amministratore delegato Giorgio Furlani e voci che mettono in discussione l’operato tecnico di ds e allenatore, il Milan vede arrivare verso di sé un crocevia fondamentale per l’obiettivo stagionale, rischiando...🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, tra tabù Atalanta da sfatare e allarme diffidati servono i 3 punti

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Ac Milan Vs Atalanta Serie A 00/01 #1minute

Notizie correlate

Leggi anche: Milan fra tabù da sfatare e cerotti. Leao alla ricerca del gol... nel derby

Hojlund sfida il Milan, c’è un tabù da sfatare: Conte si affida al suo bomberPer battere il Milan e conquistare il secondo posto in classifica, Antonio Conte avrà bisogno del sostegno di tutti.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Dove vedere Milan vs Atalanta in TV e streaming; Atalanta, Krstovic verso una maglia da titolare contro il Milan: e i tifosi lo premiano; Milan - Atalanta | pronostico & migliori quote | 10.05.2026; Milan-Atalanta, le ultime sugli infortunati di Palladino.

Milan-Atalanta, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLa sfida tra Milan e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da DAZN tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o ... calciomercato.com

Milan, la probabile formazione contro l'Atalanta: chance per Ricci e Loftus-Cheek in mezzoOggi Massimiliano Allegri parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia a Milanello intorno a mezzogiorno. Dopo, il tecnico rossonero condurrà l’allenamento per le prove definitive della form ... gazzetta.it

#Palladino “Mi aspetto un Milan di grande temperamento. Dovremo mettere in campo tutto: mentalità, aggressività, DNA da Atalanta...” “I’m expecting a Milan side with great character. We’ll need to bring everything to the pitch: mentality, aggression an x.com

[MN] Probabile formazione contro l'Atalanta: (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. reddit