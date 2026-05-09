Matteo Caldara ha condiviso le difficoltà affrontate durante la sua esperienza al Milan, parlando degli infortuni che lo hanno colpito e del senso di perdita di identità fisica. Ha anche espresso il suo punto di vista sulla partecipazione del club alla Champions League e ha commentato il lavoro dell’allenatore attuale, senza entrare in giudizi personali. La sua testimonianza fornisce un quadro diretto delle sfide vissute in questi anni.

Mattia Caldara ha avuto una carriera difficile in Serie A: il difensore classe 1994 è stato fermato spesso da gravi infortuni in carriera, specialmente con la maglia del Milan dove si è fatto male al tendine d’Achille e al legamento crociato. L'ex calciatore parla proprio del rammarico rossonero nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Ero nel mio momento migliore, reduce da grandi stagioni all’Atalanta. Ero pronto per una nuova sfida, ma è andata male: ho avuto due infortuni gravi consecutivi, al tendine d’Achille e al legamento crociato. Dopo la seconda operazione non mi sentivo più come prima: faticavo a recuperare, a tornare sui miei livelli.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il dramma di Caldara: “Dopo le operazioni non ero più io”. E su Allegri non ha dubbi

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