Il fine settimana si presenta con condizioni meteorologiche variabili, tra sole e nuvole, ma con prevalenza di giornate asciutte. Un'area anticiclonica posizionata sull’Europa centrale e occidentale assicura tempo stabile e temperature miti per questa stagione nella regione, senza precipitazioni significative. Le condizioni atmosferiche restano quindi favorevoli per attività all’aperto, anche se alcune nuvole potrebbero occasionalmente coprire il cielo.

Un’area anticiclonica centrata sull’Europa centro-occidentale garantirà sulla nostra regione tempo stabile e soleggiato con temperature miti per il periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 10 aprile 2026 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. Temperature: Minime comprese tra 7 e 12°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 20 e 24°C. Venti: In pianura debolimoderati da sud-est, in quota debolimoderati da sud-est. Sabato 11 aprile 2026 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse Temperature: Minime comprese tra 7 e 12°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 20 e 24°C. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

L’incognita di un weekend tra sole e nuvole: le previsioni meteo per il fine settimana in LombardiaColpa di coda dell’inverno o anticipo di primavera? Cosa ci riserverà il weekend alle porte dal punto di vista meteorologico? Sono tanti a...

Ancora qualche pioggia, ma sarà un weekend prevalentemente asciuttoVediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.

Si parla di: Weekend diviso tra sole e nuvole, ma saranno giornate prevalentemente asciutte; Meteo e Neve: previsioni per i prossimi giorni.

Weekend diviso tra sole e nuvole, ma saranno giornate prevalentemente asciutteUn'area anticiclonica centrata sull'Europa centro-occidentale garantirà sulla nostra regione tempo stabile e soleggiato con temperature miti per il periodo ... bergamonews.it