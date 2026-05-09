Il tempo previsto per Roma il 9 maggio 2026 alle 19:15 mostra condizioni abbastanza stabili. Durante la mattinata, nel Nord Italia, si attendono poche piogge o tempo generalmente sereno, senza eventi meteorologici estremi segnalati. La giornata si presenta con un quadro meteorologico tranquillo, con temperature che dovrebbero mantenersi nella norma stagionale. La situazione non indica variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

meteo la buona giornata a queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è lì poco o è regolare perdi con qualche piovasco tra Piemonte e Lombardia al pomeriggio instabilità il momento sui rilievi Alpini e sulla Liguria sereno o poco nuvoloso altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo tutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in nottata attesi cieli coperti ovunque con ancora qualche piovasco sulle regioni del Medio Adriatico al sud e sulle Isole alla mattino nuvolosità...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 09-05-2026 ore 19:15

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