A giugno, il daytime di Canale 5 subirà alcune modifiche con l’arrivo di nuove serie turche. Mediaset ha annunciato l’intenzione di trasmettere diverse fiction provenienti dalla Turchia, puntando su questi prodotti per la programmazione estiva. La scelta riguarda l’inserimento di nuovi titoli che andranno a comporre il palinsesto del mese. La stagione estiva sarà quindi caratterizzata da questa nuova offerta di fiction straniere.

Il periodo estivo vedrà l'arrivo in Italia di nuove dizi turche, pronte a conquistare il pubblico. Mediaset ha deciso di puntare ancora una volta sui prodotti made in Turchia per intrattenere i suoi telespettatori nella calda stagione estiva. In queste ore, i piani alti di Cologno Monzese hanno rivelato il nuovo palinsesto per quanto concerne il daytime pomeridiano in partenza da giugno su Canale 5. Scendendo nei dettagli, alle 14:10 resta confermato l'appuntamento con Forbidden fruit, con la storia di Yildiz e Ender. Dalle 14:45, invece, sbarcherà For my family (Kardeslerim), una nuova serie tv di 4 stagioni con oltre 131 appuntamenti che narra le vicende di quattro fratelli che perdono i loro genitori in modo tragico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mediaset rivoluziona il daytime di Canale 5: le novità per il mese di giugno

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